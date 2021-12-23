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丹麥研究：追加劑打BNT或莫德納疫苗 抗Omicron效力顯增

2021/12/23 11:22（12/23 12:23 更新）
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丹麥22日發布研究報告，顯示年長者施打BNT或莫德納等mRNA疫苗追加劑，對抗Omicron的效力大幅提升。（中央社檔案照片）
丹麥22日發布研究報告，顯示年長者施打BNT或莫德納等mRNA疫苗追加劑，對抗Omicron的效力大幅提升。（中央社檔案照片）
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（中央社哥本哈根22日綜合外電報導）丹麥今天發布的研究報告顯示，第3劑COVID-19疫苗若接種輝瑞（Pfizer）/BioNTech或莫德納（Moderna）廠牌，在年長者身上對抗Omicron變異株的效力「顯著攀升」。

這項尚未經同儕審查的研究調查了使用mRNA（傳訊核醣核酸）技術的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，檢視這類疫苗對Delta變異株和更具傳染力的Omicron變異株的效力。

作者群在報告中寫道：「我們的研究有助於提供新證據，接種兩劑BNT162b2（輝瑞/BNT）或mRNA-1273（莫德納）後，對抗Omicron的效力很快就隨著時間而消減，但注射追加劑後，保護力明顯增加。」

這項由丹麥國家血清研究所（Statens Serum Institut）研究員所做的研究，於11月20日至12月12日蒐集了300萬名丹麥人的資料，並加以分析。

針對那些近期才剛接種第2劑的人，與未接種者相較，測得輝瑞/BNT疫苗對抗Omicron的效力為55.2%，莫德納疫苗則為36.7%。但研究員說，疫苗效力在5個月期間很快就減退。

作者之一瓦倫坦納-布蘭斯（Palle Valentiner-Branth）表示：「我們發現，在接種兩劑後，疫苗對抗Omicron的效力比對抗Delta差，也更快消退。」

不過，與僅接種兩劑者相較，注射第3劑輝瑞/BNT疫苗，在接種14天到44天後的60歲以上群體中，可將保護力恢復至54.6%。

此一研究也證實了英國最近一項研究結果，內容顯示疫苗對抗Omicron的效力會隨時間迅速減退，但接種輝瑞/BNT追加劑後，保護力再度攀升。

研究員說：「鑑於Omicron病例呈指數性增長，此一發現凸顯大規模疫苗和追加劑接種的必要性。」（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1101223

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