Omicron來襲 德國衛生部長：須打第4劑

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（中央社柏林22日綜合外電報導）德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）今天表示，對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，有必要施打第4劑疫苗。

勞德巴赫表示，德國已訂購8000萬劑生技公司BioNTech（BNT）專門針對Omicron變異株的疫苗，可望在4月或5月到貨。

勞德巴赫說，德國也訂購了400萬劑最新獲批准通過的美國Novavax疫苗，以及1100萬劑仍等待授權使用的法國生技公司瓦爾內瓦（Valneva）的疫苗。

勞德巴赫在記者會上表示，Novavax疫苗1月將到貨。Novavax較能為疫苗懷疑論者所接受。

他表示：「宣導施打追加劑的行動，是我們對抗Omicron疫情最重要的基礎。」

隸屬德國聯邦衛生部的羅伯特．科赫研究所（RKI）所長維勒（Lothar Wieler）表示，德國近3週來感染病例多是Omicron變異株。

維勒在同場記者會上表示：「耶誕節不該成為引燃Omicron烈焰的火花。」他呼籲民眾應該盡可能減少接觸。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1101222