美國關稅衝擊 增16家業者實施減班休息

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）勞動部今天公布最新減班休息統計，實施家數148家，實施人數2664人，雖較去年同期低，但根據統計，這期有16家業者是受美國關稅影響通報實施，以機械設備、零件製造為主。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計148家，實施人數2664人，與上期公布實施家數131家，實施人數2266人相比，這次家數增加17家，人數增加398人。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員侯松延告訴中央社記者，這期主要新增家數及人數集中製造業，雖然人數增加398人，但與去年同期4800多人相比，仍減少2200多人。

侯松延說，這期主要是金屬機電業、資訊電子業以及民生工業方面，都有廠商因訂單減少、實施減班休息，人數多為60幾人，包含小型機械設備業者、小型紡織業以及光學產品製造業者等。

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美國關稅政策雖然仍在談判中，實際衝擊還未知，但根據數據，這期也新增16家業者通報實施減班休息時稱是因受美國關稅影響。

侯松延表示，連同上次廠商，目前有19家廠商因為美國關稅影響通報實施減班休息，主要是小型機械設備及零件製造廠商，多為製造業，後續都已經請地方政府介入了解及輔導，勞動部勞動力發展署後續也會提供相關協助給企業，勞動部會持續關注。（編輯：管中維）1140516