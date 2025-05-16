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原住民藝術家陳彥斌錄像作品 登巴黎舞蹈節

2025/5/16 17:15（5/16 18:01 更新）
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台灣阿美族藝術家陳彥斌錄像作品「拉什麼龐克」受邀參與由巴黎外國文化中心論壇（FICEP）主辦的舞蹈影像計畫DANSE（S），將在巴黎聖丹尼國際編舞藝術節及白晝之夜中放映，進行跨文化舞蹈對話。（文化部提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年5月16日
台灣阿美族藝術家陳彥斌錄像作品「拉什麼龐克」受邀參與由巴黎外國文化中心論壇（FICEP）主辦的舞蹈影像計畫DANSE（S），將在巴黎聖丹尼國際編舞藝術節及白晝之夜中放映，進行跨文化舞蹈對話。（文化部提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年5月16日
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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）原住民藝術家陳彥斌（Fangas Nayaw）錄像作品「拉什麼龐克」，受邀參與巴黎外國文化中心論壇主辦的舞蹈影像計畫DANSE（S），將於聖丹尼國際編舞藝術節及白晝之夜放映。

DANSE（S）集結來自台灣、加拿大、丹麥、愛沙尼亞與希臘等編舞家的作品，圍繞「人類永不停歇的奮鬥」為主題，進行跨文化舞蹈對話。

陳彥斌為阿美族藝術家，創作涵蓋當代舞蹈、錄像與現地製作，「拉什麼龐克」虛構一個原住民族已消逝的平行時空，引導觀眾思索文化遺產、認同與未來想像。

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根據文化部今天發布的新聞資料，巴黎外國文化中心論壇（FICEP）素有巴黎文化聯合國之稱，台灣文化中心為創始成員之一，透過這次參展，不僅與國際接軌，更彰顯台灣原民藝術的獨特性與文化力量。

「拉什麼龐克」首場將於法國時間16日在巴黎東郊Théâtre du Garde-Chasse劇院登場，第2場則於6月7日在「歐洲體驗館」進行沉浸式循環播映。（編輯：管中維）1140516

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