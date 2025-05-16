加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
週末多雲到晴上看36度 留意午後雷陣雨
首頁 / 政治

宜蘭南澳鄉長涉性騷 遭監院彈劾送懲戒法院

2025/5/16 21:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北16日電）監察委員紀惠容、高涌誠今天透過新聞稿指出，宜蘭縣南澳鄉長李勝雄對員工性騷擾，監察院彈劾案審查會日前通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

紀惠容、高涌誠調查李勝雄涉性騷案，發現李勝雄在民國110年4月22日考察期間，對同行下屬甲女以具有性意味的言詞，侵犯干擾其人格尊嚴，造成敵意性、冒犯性的工作環境，並經宜蘭縣政府性騷擾申訴評議委員會決議性騷擾行為成立。

google news透過 Google News追蹤中央社

紀惠容、高涌誠說，李勝雄為機關首長，言行動見觀瞻，理當謹言慎行，並負有防治性騷擾之責，卻未能以身作則，嚴重影響機關聲譽及形象，有違公務員服務法相關規定，監察院6日已經審查通過彈劾提案，全案移送懲戒法院審理。

該案其實在3月11日也曾送彈劾，但當時以3票對3票，未通過，因監察法第10條規定，彈劾案經審查認為不成立而提案委員有異議時，應即將該彈劾案另付其他監察委員9人以上審查，做最後的決定，因此，該案6日再次送彈劾，最終以8票對3票通過彈劾。不過，審查委員之一的浦忠成今天附具決定不成立的理由，認為相關事證不足、欠缺證據能力。（編輯：謝佳珍）1140516

紀惠容
外籍船員遭欠薪滯留模里西斯 監院要漁業署改善台中棒球教練涉猥褻性侵多名學童 監委自動調查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：