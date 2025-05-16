黃保羅先發8局繳生涯代表作 悍將擊退龍隊

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（中央社記者楊啟芳新北16日電）中職今天在新莊棒球場的賽事，富邦悍將先發投手黃保羅演出8局僅失1分好投，繳出生涯代表作，助悍將終場以5比1擊退味全龍隊。黃保羅表示，今天投滿8局，讓他更有自信心。

龍隊在3局上靠著拿莫・伊漾、陳子豪敲安打，攻下1分；不過悍將在3局下反攻，林澤彬、陳真敲安打後，申皓瑋選到保送形成滿壘，接著龍聖（Zac Lowther）發生投手犯規、奉送1分，高國麟再擊出高飛犧牲打超前。

4局下悍將滿壘時，林澤彬敲出二壘安打，帶有2分打點，申皓瑋再敲1打點安打，終場悍將就以5比1奪勝；龍隊吞下2連敗，讓出龍頭位置。

悍將先發投手黃保羅此戰用93球投滿8局，突破生涯新高，僅被擊出4支安打，投1次保送、4次三振，失掉1分演出優質先發，奪下本季首勝，也獲選為單場MVP。

悍將總教練陳金鋒表示，黃保羅今天丟得非常好，「控球有丟到想丟的位置，盡量讓打者出棒，製造很多滾地球，而且不會像之前球數比較多，才可以投到第7、甚至第8局，今天和打者對決都做得很好。」陳金鋒也提到，第4局林澤彬的安打也很關鍵，「林澤彬最近表現確實不錯。」

黃保羅表示，今天主要是積極進攻好球帶，避免用球數太多、不需要的壞球太多。他也提到，這幾天教練有鼓勵他，「要對自己的球種要有信心、相信自己。」今天投到生涯最長的8局，黃保羅也說：「自信心會比較多一點。」

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黃保羅指出，雖然有想過投第9局，「但有跟教練討論一下，後面被打的球滿扎實，只是剛好被守住，怕再上去會有危機，就交給後面的隊友。」

此外，中外野手申皓瑋在第6局演出美技接殺，黃保羅笑說：「勝投嘛，會請星巴克犒賞一下（隊友），大家幫我滿多的。」（編輯：吳素柔）1140516