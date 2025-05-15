關稅不確定性影響 自主減碳申請展延至8月底

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）環境部今天宣布，企業自主減量計畫申請期限原本到6月30日，因國際關稅不確定因素，將延至8月31日。

環境部氣候變遷署發布新聞稿，碳費制度今年上路，為了協助碳費徵收對象應對美國關稅政策，對綠色轉型造成的不確定性影響，參照財政部所得稅結算申報及繳納期限作法，提供企業自主減量計畫申請期限可展延2個月的措施。

氣候變遷署表示，將協助產業透過「先登記申請、後補充技術資料」的方式，先保留適用優惠費率的資格，同時可完善技術方案與自主減量計畫書的資料準備，輔以環境部與經濟部提供的技術輔導資訊，協助碳費徵收對象得以透過自主減量計畫以適用優惠費率，也就是同意業者6月底前填申請表，8月底前補提完整計畫書資料。

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環境部統計，碳費制度今年上路後，徵收對象涵蓋約252家企業（464家工廠），88%企業願意提出自主減量計畫申請，爭取適用優惠費率，預計至2030年最多可減3700萬公噸二氧化碳當量CO2e，約占2005年排放量14%。

根據「碳費收費辦法」與「自主減量計畫管理辦法」規定，企業原本於6月30日前，向環境部提出自主減量計畫申請，審查通過後，明年繳交碳費可享優惠費率（100元/公噸COze或50元/公噸COze）計算，一般費率則是300元/公噸Oze，現在期限延至8月31日。（編輯：管中維）1140515