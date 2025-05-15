地面系統故障 澳洲自製火箭拚本土發射延後一天

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（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲火箭開發商吉爾摩太空技術公司今天表示，由於地面系統出現故障，原定首次試射本土研發火箭的歷史性任務將延後進行，而下一次發射窗口為16日。

法新社報導，吉爾摩太空技術公司（Gilmour Space Technologies）原定今天首次試射3節式鬩神星號（Eris）火箭，但不得不將發射日期延後一天。

通訊主管吉爾摩（Michelle Gilmour）對記者說：「問題出在我們做系統檢查時所使用的外部電力系統。」

「我們已經找到解決辦法，但沒有時間在今天的發射窗口內完成修復並為火箭添加燃料。」

下一個發射窗口是16日。

火箭預計將從澳洲東岸小鎮鮑恩（Bowen）附近的太空中心發射，此地距離昆士蘭州（Queensland）首府布里斯本（Brisbane）約1000公里。

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如果成功，這將是首枚澳洲製造，且從澳洲本土發射升空進入地球軌道的火箭。

這枚23公尺長的火箭設計用來將小型衛星送入低地球軌道（low-Earth orbit），首次發射時，將運載一罐澳洲人喜愛的土司抹醬維吉麥醬（Vegemite）。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140515