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罷免案成立 南投縣議員陳玉鈴將提告領銜人

2025/5/16 21:47（5/16 22:08 更新）
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中央選舉委員會16日宣告民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案成立，將於7月13日投、開票，陳玉鈴（圖）指出，根據中選會資料有50筆死亡連署，明顯涉嫌偽造文書，她提告領銜人。（陳玉鈴提供）中央社記者鄭維真傳真 114年5月16日
中央選舉委員會16日宣告民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案成立，將於7月13日投、開票，陳玉鈴（圖）指出，根據中選會資料有50筆死亡連署，明顯涉嫌偽造文書，她提告領銜人。（陳玉鈴提供）中央社記者鄭維真傳真 114年5月16日
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（中央社記者鄭維真南投縣16日電）中選會今天宣告民進黨籍南投縣議員陳玉鈴罷免案成立，7月13日舉行投、開票；陳玉鈴說，將針對連署人名冊有50筆死亡連署提告領銜人，自己會以平常心面對，請大家投下不同意罷免票。

中央選舉委員會今天透過新聞稿表示，南投縣議會第20屆第4選舉區議員陳玉鈴罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10天內向該會提出答辯書，同時也決議罷免案投、開票日定於今年7月13日（星期日）。

中選會指出，第4選舉區原選舉區選舉人總數5萬8852人，法定連署人人數應為5886人以上，而此罷免案提出的連署人人數為8387人，經查對後符合規定人數為7135人。

至於連署人名冊查對結果，連署前死亡人數50人，涉有偽造嫌疑，中選會將依刑事訴訟法第241條職務告發規定，移送最高檢察署。

身兼民進黨南投縣黨部主任委員的陳玉鈴晚間接受中央社電訪表示，她認為罷免連署有問題，根據中選會資料有50筆死亡連署，明顯涉嫌偽造文書，她預計19日赴南投地方檢察署提告領銜人。

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陳玉鈴說，沒人告訴她遭罷免的理由，自己擔任黨部主委，聲援罷免國民黨立委團體是她的責任與義務，「難道這會是成為被罷免的理由嗎？」

陳玉鈴表示，相信鄉親眼睛是雪亮的，她不會將個人擺在第1位，國家才是最重要，接下來2個月她仍會以平常心面對，按照自己步調持續做選民服務，呼籲大家7月13日投下不同意罷免票。（編輯：張銘坤、黃名璽）1140516

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