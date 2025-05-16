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南投縣議員陳玉鈴罷免案7/13投票 徐欣瑩罷免案未成立

2025/5/16 19:35（5/16 19:57 更新）
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立委徐欣瑩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北16日電）中選會今天透過新聞稿指出，經委員會議審查，南投縣議會第20屆第4選舉區議員陳玉鈴罷免案成立，將於7月13日投、開票；此外，第11屆立法委員（新竹縣第1選舉區）徐欣瑩罷免案連署人不足，罷免案宣告不成立。

中選會今天舉行委員會議，中選會會後透過新聞稿表示，會中審查通過領銜人蔡宜助提出的南投縣議會第20屆第4選舉區議員陳玉鈴罷免案，罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10天內向該會提出答辯書，同時也決議罷免案投開票日定於今年7月13日（星期日），投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會進一步指出，南投縣議會第20屆第4選舉區原選舉區選舉人總數5萬8852人，法定連署人人數應為5886人以上，而此罷免案提出的連署人人數為8387人，經查對後符合規定人數7135人，不符合規定人數1252人，已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。

至於連署人名冊查對結果，連署前死亡人數50人，涉有偽造嫌疑，中選會將依刑事訴訟法第241條職務告發的規定，移送最高檢察署。

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另外，中選會也宣布徐欣瑩罷免案不成立。中選會說，徐欣瑩選區的選舉人總數為21萬5267人，罷免案連署人人數應達2萬1527人以上，經點算後連署人名冊為1萬9521人，不足法定連署人數，因此依公職人員選舉罷免法第83條第1項規定宣告罷免案不成立。

此外，中選會委員會議今天也經審議後決議，領銜人趙偉程提出的廢止憲法法庭法官人數限制公投提案，須限期補正。（編輯：林興盟）1140516

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