高雄雙罷劫負責人父親宣布解散總部 2領銜人否認

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）罷免民進黨立委許智傑、黃捷「雙罷劫總部」負責人徐尚賢的父親，今天宣布解散總部，雙罷案回復為各自罷免團體。但總部2名領銜人卻表示，徐父無權代表，團隊絕無解散或放棄。

徐父今天召開記者會表示，高雄雙罷劫總部解散，回復為「高雄民團聯合總部」；原雙罷劫總部的雙罷案，也回復正名為「罷免許智傑團體」及「罷免黃捷團體」，負責人分別為領銜人朱磊、黃晃枝。

徐父表示，雙罷團組織與政黨無關，純粹是基於相同理念奮鬥目標、資源整合、人力併用的因素考量，將2罷免案合而為一，借用高雄民團總部辦公室，法律依據仍是以「罷團領銜人」為核心的公民運動。

徐父說，原總部負責人徐尚賢現在被拘押，因此今天宣布解散高雄雙罷劫總部，回歸以領銜人為核心的公民運動本質。

不過，高雄雙罷劫總部團隊隨即以2名領銜人名義發聲明表示，罷免行動照常進行，絕無解散或放棄之事。並指徐父並非罷免領銜人，亦非罷免活動發起人、召集人，更非負責人，對罷團活動無權作出或宣布任何決定。

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2名領銜人聲明表示，高雄雙罷劫是由2支罷免團體在今年1月宣布合體成立。徐尚賢由2名領銜人授權作為負責人來管理，但2名領銜人從未被徐尚賢通知或告知其父親有權代表其行事，徐父也從未出示過任何相關授權文件。

聲明強調，徐父並非高雄雙罷劫罷免活動領銜人，未經領銜人同意，無權代表簽署任何涉及罷團、罷免活動的文件，所有相關協議亦屬無效。「無論前路如何艱難，都會堅持戰鬥到最後一刻」。（編輯：黃名璽）1140513