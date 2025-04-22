高雄罷免許智傑領銜人朱磊再被傳訊 限制出境出海

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄22日電）罷免高雄立委許智傑領銜人朱磊18日被帶回調查，訊後獲15萬元交保，雄檢為釐清案情，今天再傳訊朱磊到案說明，訊後額外諭知限制出境出海，全案仍在擴大調查中。

罷免民進黨立委許智傑領銜人朱磊、罷免民進黨立委黃捷領銜人黃姓婦人住處及「高雄雙罷劫連署總站」等處，18日遭高雄檢調搜索。檢方訊後諭知黃婦無保請回、朱磊新台幣15萬元交保。另雙罷劫負責人徐尚賢涉不實連署，訊後遭聲押獲准。

不過，檢調為釐清相關案情，今天再傳訊朱磊問訊，訊後額外諭知限制出境出海，保釋金不變，全案仍在擴大調查中。

透過 Google News 追蹤中央社

朱磊19日獲交保接受媒體聯訪表示，連署書讓民眾帶回家填寫，可能產生造假或偽造等狀況，卻由領銜人承擔責任「不能這樣」，應是選罷法本身制度問題，呼籲中選會改革、防止造假。

朱磊說，總部遭搜索後，仍有很多支持者到總部簽署連署書，令他很感動，說明人民沒有被嚇倒，至於連署工作會繼續，「一如既往，不會改變，不會被嚇倒。」（編輯：郭諭儒）1140422