領銜人接受調查涉偽造提議書 基隆罷團：尊重司法

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）民團「基隆絕沛」發起罷免基隆市立委林沛祥，領銜人陳青逸昨天以證人身分至基隆市調站，協助釐清116件提議書涉偽造情事後離去。基隆絕沛今天表示，尊重司法機關調查權責。

「基隆絕沛」發出聲明稿表示，陳青逸昨天接獲檢調通知，並於昨天下午4時，以證人身分前往法務部調查局基隆市調查站，就罷免國民黨基隆市立委林沛祥案第1階段提議人名冊調查案說明，詢問過程約100分鐘。

基隆絕沛指出，罷免團隊感謝調查人員和善地詢問陳青逸，關於程序事項與提議歷程，陳青逸已詳實說明，並協助釐清調查中的案件。依照偵查中案件不公開的原則，陳青逸尊重司法機關的調查權責，也請社會大眾靜待偵查結果與司法程序。

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基隆絕沛指出，罷免團隊呼籲司法機關審慎檢討18日清晨通知民眾到案說明的處置方式。任何人清晨在家中都應有免受檢調警察按門鈴驚擾、免於恐懼的基本人權。尤其是，許多年長者仍對中國國民黨威權統治時期的白色恐怖餘悸猶存，Never Again（不要再發生）。罷免團隊期待未來檢調警機關內部的人權法治教育能落實在執行層面。

基隆絕沛表示，罷免團隊嚴正呼籲基隆市選舉委員會主事者應依法行政、嚴守行政中立，尊重憲法賦予公民的罷免權利，主事者切勿徇私枉法。（編輯：李錫璋）1140422