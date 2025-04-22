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3被告罷綠委涉不實連署獲交保 檢抗告高院駁回

2025/4/22 18:50（4/22 19:03 更新）
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國民黨板橋區黨部主任謝慶認（中）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北22日電）新北檢偵辦綠營立委遭提議罷免涉幽靈連署案，聲押謝慶認等人，不服新北地院裁定交保，提起抗告。高院今認定謝慶認、蔡甘子及羅大宇等3人交保處分，並無違誤，駁回抗告確定。

此外，同案被告、提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等2人獲交保處分，新北檢已提抗告，台灣高等法院現在仍審理中。

全案緣於，新北地檢署指出，接獲民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造情資，經向中央選舉委員會、新北市選舉委員會調取罷免提議資料分析比對，查證相關資料後，發現提議人名冊涉有偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

檢方15日指揮搜索國民黨板橋區黨部主任謝慶認等人住居所及辦公處所、政黨區黨部共30處，複訊後，將謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華，提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人聲押禁見。

新北地院16日開羈押庭審理後，認為被告等6人涉犯刑法行使偽造私文書、個資法的非法利用他人個人資料等罪，犯罪嫌疑重大，惟審酌被告等人涉案情節、分工角色、行為態樣，檢察官偵查進度及比例原則，諭令蔡甘子具保新台幣3萬元、謝慶認具保20萬元、羅大宇具保20萬元、應大華具保15萬元、王昱人具保20萬元、譚鎮耀具保20萬元，均限制出境、出海6個月，及限制住居。

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新北檢不服新北地院裁定交保，認為謝慶認、蔡甘子、羅大宇、譚鎮耀及王昱人等5人有勾串、滅證之虞，提起抗告，案件由台灣高等法院審理。另應大華部分，檢方不抗告。

高院合議庭審理後，今天晚上認定，原審以謝慶認、蔡甘子、羅大宇涉犯個資法等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有串證及滅證之虞，惟卷內有客觀事證可供調查或鑑定，非必完全仰賴被告與共犯間一致供述始可釐清，藉由具保及限制住居、出境、出海等手段，應可替代羈押而確保偵查程序的順利進行，原審裁定並無違誤或不當。檢察官抗告為無理由，應予駁回。（編輯：方沛清）1140422

#新北檢
#蘇巧慧
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蔡甘子
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