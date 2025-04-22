加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

罷免提議書偽造案黃呂錦茹聲押遭駁 北檢提抗告

2025/4/22 16:54（4/22 17:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（前）。（中央社檔案照片）
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（前）。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北22日電）台北地檢署偵辦罷免提議書偽造案，日前聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北地方法院裁定無保請回。北檢今天表示，已針對黃呂錦茹提起抗告。

台北地檢署偵辦罷免提議書偽造案，17日搜索國民黨台北市黨部等地，約談黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川，訊後以黃呂錦茹等4人涉犯偽造文書等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。

google news透過 Google News追蹤中央社

北院19日清晨裁定初文卿、姚富文羈押禁見；黃呂錦茹、曾繁川無保請回。

北檢今天表示，不服台北地院駁回聲請羈押黃呂錦茹裁定，已擬具相關事由，於今天下午4時，向法院提出抗告。另就曾繁川部分，不提抗告。（編輯：蕭博文）1140422

#台北地檢署
#北院
#北檢
#國民黨
#國民黨台北市黨部
#黃呂錦茹
#曾繁川
#姚富文
延伸閱讀
藍營聲援黃呂錦茹開庭遭檢舉聲響大 警舉牌勸導黃呂錦茹無保請回 朱立倫：力挺受司法打壓的人41件罷免案涉偽造或死亡連署 名單一次看罷免進二階連署名單一覽 增民進黨立委陳俊宇、基隆市2議員在野高峰會朱立倫喊倒賴反綠共 黃國昌：倒閣救不了台灣
黃呂錦茹
朱立倫：民進黨以政治正確做判斷 與共產黨有何差別蔣萬安拋倒閣 朱立倫：民眾要倒賴而非卓榮泰
曾繁川
蔣萬安：黃呂錦茹長時間訊問下身心俱疲 一定聲援黃呂錦茹、曾繁川獲請回 北院認犯罪嫌疑不足北檢擬抗告
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：