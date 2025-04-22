罷免提議書偽造案黃呂錦茹聲押遭駁 北檢提抗告
2025/4/22 16:54（4/22 17:44 更新）
（中央社記者謝幸恩台北22日電）台北地檢署偵辦罷免提議書偽造案，日前聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北地方法院裁定無保請回。北檢今天表示，已針對黃呂錦茹提起抗告。
台北地檢署偵辦罷免提議書偽造案，17日搜索國民黨台北市黨部等地，約談黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川，訊後以黃呂錦茹等4人涉犯偽造文書等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。
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北院19日清晨裁定初文卿、姚富文羈押禁見；黃呂錦茹、曾繁川無保請回。
北檢今天表示，不服台北地院駁回聲請羈押黃呂錦茹裁定，已擬具相關事由，於今天下午4時，向法院提出抗告。另就曾繁川部分，不提抗告。（編輯：蕭博文）1140422
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