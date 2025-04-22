加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
24日鋒面通過中部以北有雨 週末高溫降到2字頭
首頁 / 政治

黃呂錦茹請回北檢抗告 國民黨：鐵了心要押人取供

2025/4/22 18:38（4/22 18:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北檢偵辦幽靈連署案，17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）。（中央社檔案照片）
北檢偵辦幽靈連署案，17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北22日電）台北地檢署偵辦罷免提議書偽造案，日前聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北地方法院裁定無保請回。北檢今天表示，已針對黃呂錦茹提起抗告。國民黨表示，檢方鐵了心就是要押人取供；全力聲援黃呂錦茹，更期待高等法院能夠守住司法公正防線。

台北地檢署偵辦罷免提議書偽造案，17日搜索國民黨台北市黨部等地，約談黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川，訊後以黃呂錦茹等4人涉犯偽造文書等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。

北院19日清晨裁定初文卿、姚富文羈押禁見；黃呂錦茹、曾繁川無保請回。北檢今天表示，不服台北地院駁回聲請羈押黃呂錦茹裁定，已擬具相關事由，向法院提出抗告。另就曾繁川部分，不提抗告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國民黨表示，檢方鐵了心就是要押人取供，只要跟民進黨意見不一樣，就算沒有實質證據，還是要聲押伺候。先是透過特定媒體違反偵查不公開的爆料內幕，再採取進一步的司法行動，已經是綠共檢調的一貫手法。

國民黨強調，全力聲援黃呂錦茹，更期待高等法院能夠守住司法公正防線，拒絕綠色檢調迫害。更要呼籲所有人民，26日一定要站出來，在凱道上發出怒吼，反綠共，戰獨裁。（編輯：林興盟、翟思嘉）1140422

黃呂錦茹
朱立倫：民進黨以政治正確做判斷 與共產黨有何差別蔣萬安拋倒閣 朱立倫：民眾要倒賴而非卓榮泰
曾繁川
黃呂錦茹獲當庭釋放 朱立倫批檢調憑臆測收押人罷免涉不實連署 黃呂錦茹請回初文卿羈押禁見[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：