和碩首度參加電腦展秀AI創新 仁寶展示智慧零售

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（中央社記者吳家豪台北15日電）2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於20日登場，代工廠和碩首度參加，展示人工智慧（AI）運算等4大領域的研發成果與解決方案；仁寶將發表5G與AI智慧零售的整合性解決方案。

和碩發布新聞稿說明，此次展覽以「TECH MAKER」為主題，規劃4大展區，包括「人工智慧運算」、「智慧移動」、「次世代通訊」、「美容科技及健康輔助」。

和碩將推出新一代超高密度機架解決方案，專為應對最嚴苛的AI、高效能運算（HPC）與資料中心工作負載而打造，支援NVIDIA GB300 NVL72與HGX B300、AMD Instinct系列繪圖處理器（GPU），能協助企業加速AI模型訓練與推論。

和碩在AI領域的策略布局並不侷限於硬體層面，也自主研發數位孿生平台PEGAVERSE和人工智慧平台PEGAAi，協助企業提升自主營運能力。

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仁寶宣布將在2025 COMPUTEX展會中，發表由旗下工業電腦（IPC）事業部與子公司普達系統（6599）聯合開發的「5G x AI智慧零售」整合性解決方案，整合高效能5G VariPOS S156系列終端機、AI邊緣運算Box PC、仁寶自研5G小型基站以及AI智慧管理系統，具備高速傳輸、低延遲與即時監控等特性。

仁寶表示，普達深入了解Outlet、體育場等複雜場域於系統建置上的痛點，與仁寶團隊攜手打造具備整合方案，透過仁寶自主研發的5G小型基站，零售業者可建構專屬高速5G網路，確保POS終端機在場域內每一個角落皆能提供穩定且快速的連線品質。（編輯：張均懋）1140515