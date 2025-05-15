佳世達迎COMPUTEX 推彈性邊緣運算與AI虛實整合產線

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（中央社記者潘智義台北15日電）台北國際電腦展（COMPUTEX）將在20日登場，明基佳世達集團今天表示，旗下友通資訊將展示多元彈性的邊緣運算系統，網通廠明泰科技秀1.6T交換器，拍檔科技展示AI賦能自助結帳解決方案，羅昇推出AI虛實整合微型智慧生產線。

根據國際能源總署（IEA）統計，2024年全球碳排放達378億公噸，大氣中二氧化碳濃度較2023年增加約3ppm，較工業化前高出50%。隨著人工智慧（AI）應用快速成長，邊緣智慧將模型部署於本地裝置，可減少雲端傳輸與碳排放，成為實現「綠色AI」關鍵技術。

明基佳世達集團說明，此次參與COMPUTEX，友通資訊展示新一代多元彈性的邊緣運算系統，涵蓋嵌入式主機板、系統、邊緣伺服器等全系列產品，對應不同場域在效能、功耗與擴充彈性上的多樣化需求。

友通並攜手集團關係企業眾福科技與新加坡偉龍電子，推出「IAE智慧停車解決方案」，整合強固型顯示、高效運算與AI技術，強調創新、自動化與效率，提升即時反應與管理效能。

明泰開發1.6T與800G交換器產品，採用博通最新晶片，可應用在核心網路設施部署，成為次世代的解決方案，也因應於AI和機器學習（ML）高工作負載，提供快速易於構建的高網速架構，以及高工作負載的處理效率。不僅持續開發5G創新技術，推動通訊基礎設施升級，5G應用工業4.0，也開拓多元智慧城市等新服務應用。

無人機應用方面，佳世達無人機團隊與集團關係企業合作，導入高通處理器與OSM模組，實現小體積、高擴充、低延遲與低功耗的AI運算特性，支援5G和Wi-Fi 6，滿足無人機於遠距、高視距與嚴苛環境下的作業需求。

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明基佳世達引述調查資料，全球自助結帳市場以年複合成長率13.4%迅速擴張，預計至2029年市場規模達97.4億美元。拍檔科技推出AI賦能自助結帳解決方案，透過自有開發的AI視覺辨識及防盜技術，結合直觀結帳介面，已在歐美與亞太等市場部署上千家門市，成為零售品牌信賴的智慧方案。

羅昇將與台達及佳世達集團旗下維田、八維、怡進等攜手展出「AI虛實整合微型智慧生產線」，導入AI語意下單、視覺辨識、Robot自動化、數位雙生與環保包裝等應用。（編輯：楊蘭軒）1140515