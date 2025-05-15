台北電腦展凸顯AI進展 黃仁勳預料再成關注焦點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日綜合外電報導）年度「台北國際電腦展覽會」下週登場，預料重心將再度放在輝達執行長黃仁勳和最新人工智慧（AI）發展之上，不過美國提高關稅可能帶來的不穩定影響，也會成為關注焦點。

路透社報導，去年在電腦展引發「仁來瘋」（Jensanity）效應的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）和鴻海科技集團董事長劉揚偉等企業高層，都將參與這場盛會。

顧問公司More Than Moore首席分資師卡特雷斯（Ian Cutress）表示：「如果說去年頭條是AI個人電腦，在宏觀經濟影響下，今年頭條可能會是關於合作。」

黃仁勳19日將發表主題演講，預期將宣布輝達與台灣的鴻海與廣達等AI伺服器大廠加強夥伴關係。

卡特雷斯指出，「顯然，輝達相當依賴台灣生態系統」，也「可能對政治關稅情勢表示某種認可」。

輝達和超微（AMD）也須因應對中國銷售先進AI圖形處理器（GPU）更嚴格的出口管制。

輝達4月指出，未來4年將在美國生產價值5000億美元的AI伺服器，合作企業包括台積電和緯創等。

這屆台北電腦展將於5月20日至23日舉行，預計將有1400家廠商參展，是美國總統川普4月揚言實施全面性對等關稅以迫使企業赴美生產以來，電腦和晶片企業老闆首次在亞洲的重要集會。

高通表示將提供其AI個人電腦開發的最新動態，聯發科計劃概述其邊緣AI（edge AI）願景，包括在靠近資料來源的裝置上運行AI軟體及雲端AI。

超微將討論其遊戲和AI個人電腦的進展。

英特爾（Intel）新任執行長陳立武不打算在今年台北電腦展公開發表談話，但將舉辦私人晚宴招待台灣的合作夥伴。

全球工業電腦業龍頭的台灣廠商研華科技在缺席10年後將重新參展，計劃展示其AI系統。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

研華董事長劉克振本月指出，黃仁勳為台北電腦展的發展做出巨大貢獻，讓展覽從原本專注於筆電等消費品，逐步發展為一種凸顯技術進步並為企業產品帶來所需的宣傳效果。

劉克振指出：「台灣也改變了…整體產業已經轉向AI，僅專注於B2C（企業直接對消費者商業模式）產品已經不夠了。」（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1140515