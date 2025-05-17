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吳德榮：白天熱如炎夏達37度 午後熱對流略擴大

2025/5/17 08:32（5/17 09:15 更新）
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圖為大稻埕碼頭民眾紛紛撐傘或以手遮擋陽光。（中央社檔案照片）
圖為大稻埕碼頭民眾紛紛撐傘或以手遮擋陽光。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北17日電）氣象專家吳德榮表示，今、明天各地晴朗，白天熱如炎夏，最高氣溫達攝氏37度，午後雲量增，山區偶有局部陣雨或雷雨的機率，擴及部分北部、東半部鄰近平地。

中央氣象署上午發布高溫資訊，今天中午前後高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台南市為黃色燈號，氣溫達36度以上。

氣象署17日上午發布高溫資訊。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署17日上午發布高溫資訊。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明2天各地區晴朗，午後雲量增，山區偶有局部陣雨或雷雨的機率，擴及部分北部、東半部鄰近平地。

氣溫部分，吳德榮指出，白天熱如炎夏，預估北部21至35度，中部22至36度，南部23至37度，東部21至34度。

吳德榮表示，19至21日滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，台灣附近水氣減少，各地晴朗穩定，氣溫還會再高一些，最高氣溫達37度以上，山區午後偶有少量降雨的機率。

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吳德榮表示，22日晚間至23日鋒面掠過北部海面並迅速減弱，對天氣影響不大，各地仍持續晴熱，而24日台灣在暖氣團內，熱如炎夏，同樣山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮提到，25日、26日鋒面南下，結構鬆散，而美國模式末期的模擬則顯示，除了鋒面，南海及菲律賓東方還有「熱帶擾動」發展，更降低「梅雨滯留鋒」形成的機率，各國模式模擬差異大，顯示「不確定性」很大，應繼續觀察模式的調整。（編輯：方沛清）1140517

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