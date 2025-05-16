遠傳井琪：電信是內需也是剛需 關稅沒有人是贏家

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（中央社記者江明晏台北16日電）針對對等關稅影響，遠傳電信總經理井琪今天表示，台灣經濟如受影響，也會影響消費市場，「關稅戰沒有人是贏家」，只能共體時艱，電信業是內需，也是剛需，遠傳透過新經濟服務轉型，多元化發展，並國際化布局。

遠傳電信今天召開2025年股東常會，由董事長徐旭東率領總經理井琪與經營團隊出席，由於國軍英雄館整修中，今年移師集思會議中心舉辦，也是集團第一場股東會。

針對關稅對全球景氣的影響，徐旭東受訪時表示，要預測很難，全世界變化大，上下太大，只能跟著全世界走，確實很有挑戰性；對新台幣匯率升值，徐旭東表示，現金流量而言當然會影響，要看市場的變化，認為通訊的產業好得很，有流動（flow）很好、很健康。

井琪補充，大環境中美談判有些轉機，事情往正面發展，但台灣以半導體、製造業出口為影響，台灣經濟如果受影響，也會影響消費市場，「關稅戰沒有人是贏家」，只能共體時艱，電信業是內需，也是剛需，遠傳也透過新經濟服務轉型，多元化發展，並國際化布局，遠傳不是出口導向，進口會看什麼貨幣，由於持續都在避險，沒有顯著情形。

遠傳將在年底完成亞太用戶移轉，也帶頭衝刺5G普及率，遠傳5G月租型用戶滲透率於合併後持續居業界之冠，截至今年4月已達44.5%，朝向年底5G滲透率過半、與4G達成「黃金交叉」目標邁進。

井琪指出，遠傳客戶每月平均貢獻度（ARPU）持續穩坐業界第一，帶動2024年行動服務營收突破新台幣600億元，創近8年新高，至2025年第1季創連16季正成長，預估行動服務營收會持續成長，將有2到3%的成長比例。

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遠傳積極透過策略投資、異業結盟擴大服務版圖，包含投資全台最大的虛擬貨幣交易平台MaiCoin、全台最大生活服務媒合平台PRO360達人網，拓展用戶服務場景，此外，也深化布局國際，包括子公司博弘，以及影視內容，投資台日合製電影等。

面對各界加速AI人工智慧算力布局，井琪表示，雖然AI需求很大，但企業不要被沖昏頭，AI是多年累積，要善用大家既有的資源，「人貴自知」，遠傳是跟著微軟Copilot這一套的模式，用電也是在微軟身上，遠傳在IDC雲端機房已經有很好的投資，目前不會有新的投資。（編輯：楊凱翔）1140516