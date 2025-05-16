歐洲經貿辦事處訪金 民進黨縣黨部：持續友好交流

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（中央社記者吳玟嶸金門16日電）歐洲經濟貿易辦事處長谷力哲率團訪問金門與民進黨金門縣黨部交流，民進黨縣黨部表示，將持續透過友好交流，讓更多國際友人了解金門，進一步促進地方發展與國際合作良性循環。

民進黨金門縣黨部今天發布新聞稿表示，谷力哲（Lutz Güllner）昨天率領歐盟及比利時、丹麥、西班牙、法國、荷蘭、斯洛伐克等多國駐台代表，前往民進黨金門縣黨部進行交流。

民進黨金門縣黨部主委、金門縣議員蔡其雍表示，金門地理位置獨特，過去有特殊歷史背景，今日則是致力於發展觀光、文化、產業與區域交流窗口，期盼在保障社會穩定與民眾福祉前提下，持續拓展對外連結。

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會中，蔡其雍除分享金門作為海峽節點的歷史脈絡與現今轉型發展的多元面向，也致贈拜訪團具地方代表性的紀念品。

民進黨金門縣黨部表示，未來將持續透過友好交流，讓更多國際友人了解金門，發現金門，進一步促進地方發展與國際合作的良性循環。（編輯：黃名璽）1140516