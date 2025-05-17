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美議員提六項保證入法 FAPA籲儘速通過嚇阻中國

2025/5/17 07:40
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓16日專電）美國民主黨聯邦眾議員克利什納穆希提出「對台六項保證法案」，要求將六項保證明文列為美國政策。台灣人公共事務會（FAPA）將發起連署請願，並呼籲美國國會儘速通過法案，因應台海緊張局勢及強化對中國犯台的嚇阻力。

克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）昨天透過聲明表示，藉由將「六項保證」入法，這項法案發出了明確的跨黨派訊息，也就是「我們將堅決反對脅迫，支持台海和平穩定，並確保美國的政策一貫、有原則且依法執行」。

法案共同主導人、共和黨眾議員金映玉（Young Kim）指出，這項法案清楚表明，美國重視與台灣的夥伴關係，「在我們共同面臨來自中共的經濟和安全威脅之際，這一點比以往任何時候來得更重要」。

台灣人公共事務會（FAPA）總會會長林素梅昨晚透過新聞稿表示，這項法案將美國長期對台政策與承諾明文入法，對中國發出清晰且堅定的嚇阻訊號。台灣的和平對維護印太地區穩定至關重要，也是美台共同利益的核心所在。

她指出，FAPA長期積極倡議「六項保證」作為美國對台政策的重要基石，包括2016年成功推動美國參、眾兩院通過決議案，重申台灣關係法與「六項保證」為美台夥伴關係基石。

林素梅呼籲，美國國會應儘速通過「六項保證法案」，將這些對台承諾正式納入法律，「以因應日益升高的台海緊張局勢，並強化對中國武力犯台的嚇阻力」。

FAPA表示，將於近期發起連署請願行動，動員草根挺台力量，呼籲美國國會儘速通過「對台六項保證法案」。

這項法案的共同主導人還包括民主黨籍眾議員米克斯（Gregory Meeks）、史丹頓（Greg Stanton），以及共和黨眾議員能恩（Zach Nunn）、馬爾利奧塔克斯（Nicole Malliotakis）。

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雷根政府時期提出的「六項保證」包括：美國不會設定停止對台軍售的日期、美國不會修改「台灣關係法」的相關規定、美國不會在決定對台軍售前和中國諮商、美國不會在台灣與中國間擔任調人；關於台灣主權，美國不會改變自身立場，這是個須由中國人自己解決的問題，且美國不會迫使台灣與中國談判；美國不會正式承認中國對台灣的主權。

美國國會法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才算完成立法程序。（編輯：唐聲揚）1140517

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林素梅
FAPA拚通過駐美代表處正名法案 動員台美人請願
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