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2中國人搭橡皮艇偷渡上岸 海巡署：不排除中共襲擾

2025/5/16 23:15（5/16 23:26 更新）
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海巡署北部分署16日表示，有2名中國籍人士上午搭乘橡皮艇從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，由於近期中國不斷以各種手段測試台灣反應，軍演時更搭配小型目標偷渡，不排除是中共灰色地帶襲擾。（海巡署提供）中央社記者葉臻傳真 114年5月16日
海巡署北部分署16日表示，有2名中國籍人士上午搭乘橡皮艇從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，由於近期中國不斷以各種手段測試台灣反應，軍演時更搭配小型目標偷渡，不排除是中共灰色地帶襲擾。（海巡署提供）中央社記者葉臻傳真 114年5月16日
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（中央社記者葉臻桃園16日電）海巡署北部分署今天表示，有2名中國籍人士上午搭乘橡皮艇從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，已被逮捕並查獲運輸工具等物，不排除是中共灰色地帶襲擾，已報檢調偵辦。

海巡署北部分署晚間發布新聞稿表示，第八岸巡隊上午8時7分接獲通報，有2名中國籍人士自稱搭乘橡皮艇從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，經實施灘岸搜索查獲橡皮艇1艘，雷達航跡回放未發現不明目標。

海巡署強調，今年1月迄今發生偷渡案5件共38人，其中當場查獲4件36人，案件緝獲率為80%、人員緝獲率達94.7%；本案已在初始即逮捕2名偷渡犯，並查獲運輸工具等物，全案報請檢察機關指揮偵辦，並深入清查嫌犯來台動機等。

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海巡署也說，本案橡皮艇長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，另近期中國不斷以各種手段測試台灣反應，軍演時更搭配小型目標偷渡，不排除是中共灰色地帶襲擾。

海巡署說，正爭取相關預算積極建置紅外線熱像儀等岸海監偵系統、增加艦艇能量及提升立體偵蒐能力等設備，強化國土防衛韌性，確保國家安全及社會穩定。（編輯：黃名璽）1140516

#中共
#觀音
#海巡署
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