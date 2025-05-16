氣象署加入台灣算力聯盟 AI助增預測精度與防災

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）交通部中央氣象署今天宣布，成為台灣算力聯盟成員，將運用先進高速運算電腦算力與AI氣象測報技術，提升氣象預測精度與時效性，發展更高效防災系統，提供更強大氣象服務資訊。

台灣算力聯盟匯聚氣象署、國家高速網路與計算中心、AMD、友崴超級運算、緯謙科技、輝達、鴻海科技集團等業界領先的技術單位，致力於推動算力基礎設施的發展與AI技術的應用創新。

氣象署發布新聞稿表示，加入台灣算力聯盟後，能夠與其他高速運算電腦領先企業進行資源與技術的共享，並透過聯盟平台深化跨領域合作。

氣象署指出，將利用高效能的運算能力發展更為精確且即時的氣象預測系統，並在氣象防災、氣候變遷等領域中，推動創新應用，提升台灣的防災應變能力。

氣象署表示，將在聯盟中發揮專業領域優勢，促進氣象數據的智慧化應用與技術突破，並藉此機會深化與業界的合作，共同打造符合未來需求的氣象科技生態。

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台灣算力聯盟成立後，氣象署指出，將可結合行政院核定氣象署執行的「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」，建置新竹氣象科技園區，興建高速運算電腦機房，並結合原新竹氣象站氣象觀測及氣象科學教育功能，強化高速運算電腦計算效能，發展新世代AI氣象預測模式及培育本土人才。

氣象署認為，不僅能提升台灣氣象技術的發展，將可幫助整體國家在全球算力競爭中的定位，為台灣的氣象服務與防災應用提供更佳的氣象測報數據與氣象科學技術，並進一步增強台灣在國際社會中的科技影響力。（編輯：管中維）1140516