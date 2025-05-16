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藝人侯沁潔控「遭20多警圍毆」遭新北警駁斥

2025/5/16 19:32
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（中央社記者趙敏雅新北16日電）藝人侯沁潔昨天發文指控，在林口警分局明志派出所報案，不被受理還遭20多名員警圍毆。林口警分局表示，侯沁潔無法溝通、用手機拍攝辦公區域，涉犯妨害公務罪嫌遭壓制逮捕。

侯沁潔昨天晚間在社群網站臉書（Facebook）發文指稱，因為金融卡被竊、帳戶被盜領，她於11日清晨前往明志派出所報案，但員警不受理報案，且她被20多名員警圍毆。

對此，新北市政府警察局林口分局以訊息說明，侯沁潔於11日報案她的信用卡遭盜，還指控台北市警方妨害秘密等，但無法具體說明發生時間及地點，且她之前已報過案，明志派出所警方仍依規定於4月24日受理，並依單一窗口轉至管轄的新莊分局。

林口分局指出，侯沁潔11日凌晨再次到明志派出所報案，疑似精神狀況不佳，無法溝通，且她突然進入辦公區域，警方詢問意圖，她都未理會，被攔住才說要借廁所。她走出廁所後拿手機拍攝辦公區域，經多次告誡仍持續錄影，警方告知將以妨害公務罪嫌逮捕，侯沁潔不願配合，因此將她壓制上銬。

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林口分局說，侯沁潔被逮後稱身體不適，員警撥打119叫救護車送醫檢查傷勢，中午11時57分診療結束，帶返派出所繼續偵辦，傍晚5時許依妨害公務罪移送新北地檢署偵辦。

明志派出所所長透過影片說明，全程均依規定處置，無侯沁潔所述不予理會或施暴等情事，該時段警力僅6名，也與侯沁潔所述20幾名的情況不符。（編輯：林恕暉）1140516

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