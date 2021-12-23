印度Omicron病例破270例 專家憂第3波疫情

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（中央社記者林行健新德里23日專電）印度Omicron變異株確診病例逐漸增加，從發現首例迄今的3週之間已破270例，專家認為由Omicron在印度引發第3波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的可能性已大為增加。

印度衛生部資料顯示，Omicron變異株確診病例截至上午9時許累計達236例，病例最多的前3個省分或轄區依序為馬哈拉什特拉省、65例；德里首都轄區、64例；以及泰倫加納省（Telangana）。

馬哈拉什特拉省是印度商業大城孟買的所在地。

然而，坦米爾那都省（Tamil Nadu）地方政府在中午前一口氣通報了33例新增病例，使得印度全境Omicron病例也隨之增至271例，但這其中至少有100多人已經康復。

印度是於本月2日發現首例Omicron病例，衛生部官員表示，這些病例多數具國外旅行史。

「印度時報」（The Times of India）昨天引述印度COVID-19專案小組成員約希（Shashank Joshi）醫師說，雖然從過去幾個來的數據顯示，第3波疫情距印度似乎愈來愈遠，但Omicron的出現「提高了群聚感染和第3波疫情的可能性。」

另外，「印度快報」（The Indian Express）也引述腫瘤學專家拉奧（Vishal Rao）報導，印度因Omicron可能發生的場景有兩種，第一是第3波疫情全面爆發，第2是得力於第2波疫情帶來的抵抗力和現今的高疫苗注射率，疫情不會像其他國家那樣嚴重。

印度約有20萬人在第2波疫情期間染病死亡。（編輯：高照芬）101223