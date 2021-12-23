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日本京都Omicron社區傳播 專家警告已多地擴散

2021/12/23 16:05（12/23 18:10 更新）
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京都府23日新增1例Omicron確診個案為社區傳播感染；政府防疫分科會會長尾身茂對此表示，Omicron應已在多地傳染。圖為平等院鳳凰堂。（共同社）
京都府23日新增1例Omicron確診個案為社區傳播感染；政府防疫分科會會長尾身茂對此表示，Omicron應已在多地傳染。圖為平等院鳳凰堂。（共同社）
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本繼大阪府之後，京都府今天也出現一例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron確診，為經社區傳播感染；日本政府防疫分科會會長尾身茂說，Omicron應已在多地傳染。

大阪府昨天新增4例Omicron確診病例，無海外旅遊史也無法掌握傳染途徑，可能是日本首起Omicron社區傳播。

日本放送協會（NHK）報導，京都府今天新增1例Omicron確診，為20多歲的女性，她也沒有海外旅遊史、傳染途徑不明，判斷為社區傳播病例。

這名女子確診前已接種2劑疫苗，目前在醫院住院觀察中，症狀為咳嗽等輕症。

產經新聞報導，尾身茂今天在記者會上表示，雖然很難認為Omicron已在日本國內大規模擴散，但現已在多個地點開始傳染；若發展為社區傳播，疫情可能會急速擴大。

尾身說，年底與年初是一年內疫情最容易擴散的時節，呼籲民眾視Omicron的狀況，慎重考慮是否要回老家或外出旅行。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1101223

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