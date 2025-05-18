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范斯與澤倫斯基見面 白宮爭吵後首次會談

2025/5/18 23:13
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（中央社羅馬18日綜合外電報導）美國官員表示，副總統范斯（JD Vance）今天在羅馬與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）見面。這是兩人自2月在白宮爭吵以來首次會談。

法新社報導，范斯的發言人在當地下午2時40分許透過聲明指出：「副總統范斯正在美國大使官邸會見烏克蘭總統澤倫斯基。」

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據報導，范斯與澤倫斯基今天上午曾在天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職彌撒上短暫見面，並且握手寒暄。

一名烏克蘭高階官員告訴法新社，澤倫斯基今天上午在羅馬與范斯短暫會面期間，討論了美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）即將進行的通話。（譯者：陳正健）1140518

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