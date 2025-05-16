俄烏3年多首次直接和平談判僅2小時 烏批莫斯科要求不切實際

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（中央社伊斯坦堡16日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭今天在土耳其展開3年多來首次直接和平談判，不到2小時便結束，雙方看來沒有縮小分歧的跡象。1名烏克蘭消息人士指稱，莫斯科提出的要求「不切實際」。

路透社報導，俄烏各派代表團今天在伊斯坦堡舉行會談，這是俄羅斯2022年2月全面侵略鄰國烏克蘭後，同年3月以來雙方首次面對面談判。

這位要求匿名的烏克蘭消息人士告訴路透社，談判開始後不久，雙方立場的重大差距便顯而易見，俄方提出的要求「脫離現實，且遠超過之前討論的任何內容」，包括一些「注定行不通且沒有建設性的條件」。

俄羅斯方面則尚未發表任何相關評論。

外界原本就對這場談判會出現重大突破的期望不高，加上美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，在他和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面之前不會有進展，令俄烏談判的看好度受到進一步打擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾表示，基輔的首要要求是「全面、無條件且誠實的停火，...以停止殺戮並替外交途徑奠定堅實基礎」；若莫斯科拒絕，就該讓俄羅斯能源和銀行業受到強力的新制裁。

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俄羅斯也曾說希望透過外交方式結束這場戰爭，也準備好討論停火；但同時卻提出一連串問題和疑慮，稱烏克蘭可能利用停火讓軍隊休整，並動員更多兵力和取得更多西方武器。

烏克蘭及其盟友指控蒲亭在拖延時間，並非真心尋求和平。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1140516