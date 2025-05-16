俄烏展開2022年以來首度直接和平談判 外界對成果存疑

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（中央社伊斯坦堡16日綜合外電報導）烏克蘭和俄羅斯為了結束彼此戰爭，今天在土耳其的伊斯坦堡展開3年多來首場直接談判。但雙方能否就終結這場第二次世界大戰以後歐洲最致命衝突達成協議，外界期待並不高。

法新社報導，2022年2月開打的俄烏戰爭已造成數萬人死亡，烏克蘭大片地區被毀，數百萬人流離失所。基輔在這場談判尋求「無條件停火」。

但莫斯科表示希望解決衝突的「根本原因」，並且重啟2022年未能成功的談判，當時俄羅斯對烏克蘭提出大規模的領土和政治要求。

俄羅斯和烏克蘭的代表團今天在伊斯坦堡的多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace）展開會談，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）約在當地時間下午1時35分（台灣時間16日晚間6時35分）為這場談判揭幕。

現場畫面顯示，費丹坐在正面橫桌的正中間，背後有土耳其、俄羅斯和烏克蘭3國國旗；俄羅斯和烏克蘭的談判代表則分2列相對而坐。多爾瑪巴赫切宮外擠滿了數百名記者。

在談判開始前的24小時內，俄烏雙方仍數度相互斥責，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指責莫斯科對和平不「認真」。

儘管如此，這次會議能舉行本身就是進展的訊號。俄烏兩國都面臨美國要求展開談判的強大壓力。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）11405016