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俄烏擬會談 川普：除非我和蒲亭碰面否則不會有進展

2025/5/16 02:10
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓15日專電）烏克蘭與俄羅斯代表團預計在土耳其進行和平會談之際，正在中東訪問的美國總統川普今天表示，除非他和俄羅斯總統蒲亭碰面，否則不會有任何進展，他同時強調，必須解決俄烏戰爭問題，「有太多人死去」。

川普今天於卡達飛往阿拉伯聯合大公國途中，在空軍一號上被媒體問及俄烏會談的俄方代表團層級等問題時表示，「除非我和蒲亭（Vladimir Putin）碰面，否則什麼事都不會發生」。「如果我不去，他就不會去」。

川普還說：「我不認為會有任何進展…除非我和他碰面。不過，我們必須解決這個問題，因為有太多人死去。」

川普已先後訪問沙烏地阿拉伯及卡達，阿拉伯聯合大公國是他這趟中東行的最後一站。

綜合外媒報導，蒲亭日前提議15日在土耳其伊斯坦堡舉行俄烏和平會談，但克里姆林宮今天指出，蒲亭沒有前往土耳其的計畫，而是另派代表出席。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在土耳其首都安卡拉證實，烏國官員代表團準備在伊斯坦堡與俄羅斯進行和平會談，烏方談判代表團由烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）率領。

澤倫斯基說，會談時間「有可能是今天，也可能是明天」。

率領俄羅斯談判代表團的俄國總統顧問梅丁思基（Vladimir Medinsky）也告訴俄新社（RIA），莫斯科當局已經準備好討論。

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美國有線電視新聞網（CNN）報導，若這次談判順利展開，將是2022年以來俄烏兩國官員首次直接會談。

俄烏戰爭持續超過3年，川普1月底上任以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。（編輯：楊昭彥）1140516

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