加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
和平協議談判
新聞專題
和平協議談判1/131
首頁 / 國際

俄烏會談登場 交戰3年多來首次直接和平談判

2025/5/16 19:36（5/16 19:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯與烏克蘭16日在土耳其伊斯坦堡展開會談。（Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via 路透社）
俄羅斯與烏克蘭16日在土耳其伊斯坦堡展開會談。（Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社伊斯坦堡16日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭今天在土耳其伊斯坦堡展開會談，為雙方交戰3年多來首次直接和平談判。克里姆林宮指出，俄羅斯總統蒲亭與美國總統川普會面的必要性「無庸置疑」。

法新社報導，拒絕參與這項會談的蒲亭（Vladimir Putin）派克宮鷹派幕僚梅丁思基（Vladimir Medinsky）率團與烏克蘭談判。美國國務院政策規劃主任安東（Michael Anton）則在場邊與梅丁思基展開閉門會談。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

川普曾指出，除非他和蒲亭見面，否則什麼問題也解決不了。川普今天稍早時表示，他希望「一旦安排好」，就與蒲亭會面。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「蒲亭總統和川普總統的接觸在解決烏克蘭問題大前提下極其重要。」他強調，川普與蒲亭「會面的必要性無庸置疑」。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1140516

延伸閱讀
俄烏會談登場 烏克蘭盼討論澤倫斯基會晤蒲亭俄烏會談美俄領袖缺席 川普：希望儘快與蒲亭會面英相施凱爾：蒲亭若不願展開和談就須付出代價盧比歐：對俄烏談判不抱期望 敘盼與以邁向和平俄烏首次和談將登場 澤倫斯基批俄派空殼代表團
蒲亭
俄烏和平談判將登場 土耳其外長：有理由抱持希望俄烏會談蒲亭不出席 澤倫斯基將決定烏克蘭是否參加
川普
谷立言：美國堅定與台灣站在一起 共同嚇阻衝突盧比歐：北約6月峰會前 須同意國防支出占GDP 5%
和平協議談判
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
盧比歐：對俄烏談判不抱期望 敘盼與以邁向和平
21
更多編輯台推薦新聞：