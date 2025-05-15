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俄烏首次和談將登場 澤倫斯基批俄派空殼代表團

2025/5/15 20:50
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（中央社安卡拉15日綜合外電報導）莫斯科和基輔預計今天在土耳其伊斯坦堡展開逾3年來首場直接談判。烏克蘭總統澤倫斯基表示，感覺俄方僅派出未獲明確授權的「空殼代表團」，基輔則派出最高階代表團與會。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）抵達土耳其首都安卡拉後指出：「我們必須先了解俄羅斯代表團的層級和授權，以及他們是否能夠做出任何決定。根據我們所見，對方看起來更像是個空殼子」。

澤倫斯基表示，他將與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）商討，並考慮下一步該怎麼做。

澤倫斯基還說：「我們派出了最高階的代表團，（成員來自）外交部、總統府、軍方、情報機構…只為做出能夠促成公正和平的決策。」

另一方面，針對澤倫斯基的「空殼」代表團一說，俄羅斯今天與在磋商前反批澤倫斯基是「小丑」、「輸家」。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在例行記者會上說：「誰會用『空殼』這個詞？是小丑還是輸家？無論如何，都是個沒讀過書的人。」

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天也針對澤倫斯基希望俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）親自出席和談的要求做出回應。

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蒲亭本月11日提議，俄烏雙方15日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）舉行「沒有任何預設條件」的直接談判，但蒲亭從未稱他將親自出席和談。

拉夫羅夫今天在莫斯科對外交官發表演說時表示：「澤倫斯基曾表態要求蒲亭親自出席和談。唉，（澤倫斯基）真是可悲。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）1140515

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