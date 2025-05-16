美國促北約提高軍費到占GDP5% 比利時帶頭反對

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（中央社記者田習如布魯塞爾15日專電）北約秘書長呂特今天在土耳其召開的非正式外長會議表示，6月召開的盟國高峰會核心成果將是再提高盟國軍費支出目標。美國政府多次提出國防預算占GDP比重應從目前2%升至5%，但比利時表示將串連反對。

北大西洋公約組織（NATO）將在6月下旬於荷蘭海牙召開年度高峰會，今天盟國外長先在土耳其南部城市安塔利亞（Antalya）非正式討論相關議題。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）重申當前北約各國同意國防支出占GDP（國內生產毛額）2%的承諾「明顯不夠」，提高軍費將是高峰會「可交付的核心成果」，也會是未來幾年盟國投入的關鍵領域，他稱此為「海牙投資計畫」。

美國總統川普和國務卿盧比歐（Marco Rubio）都提過北約盟國的國防支出應占GDP5%。美國駐北約大使惠塔克（Matthew Whitaker）日前也告訴歐洲媒體「5%不只是個數字，而是安全所必需」，並說美國對於將此支出目標擴大到防衛相關領域持開放態度，例如基礎建設也可算入。

不過，比利時通訊社（Belga）轉述比利時外長佩瑞弗（Maxime Prévot）在廣播頻道受訪的說法，直言5%目標「太超過」，他將在今天北約會議上反對。

財政赤字高的比利時是最後一批宣布將使軍費占GDP2%的盟國之一。2月才上任的新內閣，已因限縮失業補助年限、減少提早退休福利等降低赤字的政策，引起工會數次罷工抗議。

佩瑞弗表示，比利時無法同意設定5%的未來目標，甚至3.5%在短期至中期內也不可能，2034年前達到2.5%目標對比利時來說較實際。但若峰會目標仍要超過2.5%，他則希望與西班牙、義大利等國聯手促成未來10到15年間再達標的時間表。

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據荷蘭總理史霍夫（Dick Schoof）透露，呂特日前曾致函盟國提出5%目標。不過呂特今天在外長會後的記者會上不願就具體數字表態，只強調他有信心在海牙達成一個具企圖心的國防支出目標，並說將會有可靠的達標路徑計畫。

據呂特指出，今年伊始，北約仍有8個盟國未達2014年設定的2%目標，後來西班牙、比利時、義大利都承諾今年內達標，盧森堡、斯洛維尼亞也在上周承諾趕上這個其實已顯過時的目標。（編輯：楊昭彥）1140516