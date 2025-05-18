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以北約為例 美國防次長籲亞太盟友軍費增至GDP5%

2025/5/18 07:25
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓17日專電）美國國防部主導政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）表示，美國敦促北約盟友提高國防支出至國內生產毛額（GDP）的5%，以反映其面臨安全挑戰的迫切性，美國亞太盟友也應加以留意，「這就是應對重大安全挑戰的樣子。」

川普（Donald Trump）政府多次提出北大西洋公約組織（NATO）盟國國防預算占GDP比重應從目前2%升至5%，美國駐北約大使惠塔克（Matthew Whitaker）日前也告訴歐洲媒體，「5%不只是個數字，而是安全所必需。」不過，比利時官員直言，5%目標「太超過」，將串連反對。

柯伯吉昨天在社群媒體平台X推文表示：「美國正理所當然地敦促我們的北約盟友增加國防支出，以反映他們面臨安全挑戰的迫切性，這意味著應達到（GDP的）5%。」

他還說，美國的亞太盟友應該加以留意，「這就是應對重大安全挑戰的樣子。」

柯伯吉並舉德國為例，反駁「那些認為事情無法改變或太困難的人」。他說，德國經歷數十年軍事投資不足後，德國新政府承諾國防支出將達到占5%GDP的目標，「這是值得讚揚的進展。」

柯伯吉曾在「川普1.0」擔任國防部負責戰略和軍事發展的副助理部長，去年底獲川普提名出任美國國防部主導政策的次長。

他3月在參議院軍事委員會聽證會表示，台灣國防支出的GDP占比仍遠低於3%。他並同意川普觀點，認為「台灣的國防預算應該接近GDP的10%，或至少在這個範圍內。」

他表示，要求美國人，尤其是美軍承擔風險，而盟友卻不願盡責任，這對美國不公平，也不是可行的戰略。

總統賴清德2月以來多次表示，將優先推動特別預算，讓台灣國防預算達到GDP3%以上目標。

此外，柯伯吉4月就任新職後，5月初接獲擬定國家國防戰略的任務，最晚須於8月31日遞交最終版草案給國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。這份戰略將以美媒曝光、著重遏制中國奪台行動及強化美國本土防衛的「暫時國防戰略指導」為基礎架構。

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華盛頓郵報（The Washington Post）先前報導，根據這份暫時指導方針，由於人員及資源有限，五角大廈將「承擔其他地區的風險」，並施壓歐洲、中東及東亞盟友提升國防支出，以承擔嚇阻俄羅斯、北韓及伊朗威脅的重責大任。

美國國防部公共事務助理部長帕尼爾（Sean Parnell）表示，國防戰略將優先考量美國本土防衛，並在印太地區嚇阻中國。戰略也將著重增加全球盟友及夥伴分擔的責任，在加強關係的同時，為持久和平創造條件。（編輯：陳慧萍）1140518

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