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俄烏和平談判將登場 土耳其外長：有理由抱持希望

2025/5/15 21:49（5/15 22:23 更新）
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土耳其外交部長費丹（中）。（路透社）
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（中央社安塔利亞15日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭代表團將於土耳其大城伊斯坦堡（Istanbul）舉行和平談判，這會是雙方3年多來首次直接會談。土耳其外交部長費丹今天表示，有「足夠理由」樂觀看待和談。

法新社報導，費丹（Hakan Fidan）在土國南部城市安塔利亞（Antalya）舉行的北大西洋公約組織（NATO）會議上說：「如果各方立場協調一致並建立信任，那麼（談判）將朝著和平邁出相當重要的一步。」

費丹指出：「我們有足夠理由抱持希望。」

他表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在首都安卡拉（Ankara）與土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會談，俄國代表團目前在伊斯坦堡，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在安塔利亞參加北約會議。

費丹說道：「光是這些行程就能顯示，和平所需的決心終於出現了。」

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俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）本月11日提議15日在伊斯坦堡舉行俄烏和平會談。儘管澤倫斯基已同意親自出席，但蒲亭似乎將缺席。

莫斯科當局是派出技術官僚組成的代表團前往伊斯坦堡，該團由強硬派的俄國總統顧問梅丁思基（Vladimir Medinsky）領軍。（譯者：陳彥鈞/核稿：施施）1140515

#土耳其
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#北大西洋公約組織
#澤倫斯基
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