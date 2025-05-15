俄烏和平談判將登場 川普：若有進展可能赴土耳其
2025/5/15 20:16（5/15 20:51 更新）
（中央社杜哈/伊斯坦堡15日綜合外電報導）莫斯科與基輔當局官員的和平談判即將在土耳其展開之際，美國總統川普（Donald Trump）已經表態，俄烏會談若有實質進展，他可能會赴土耳其。
俄羅斯談判代表團今天抵達土耳其大城伊斯坦堡，預計將跟烏克蘭舉行3年多來的首次直接和平會談，儘管許多世界領導人敦促俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）出席，但他沒有理會。
在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）要求蒲亭親自出席和平談判後，克里姆林宮於昨天晚間公布莫斯科的談判代表團名單，但名單當中沒有包含蒲亭。
川普今天在卡達首都杜哈與商業領袖會面時表示，如果會談取得任何有意義的進展，他保留明天造訪土耳其的可能性。
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另外，俄羅斯國防部今天稍早於社群媒體指出，俄軍已經占領烏克蘭東部兩座村莊。
俄國軍方宣稱，俄軍已占領烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的托爾斯科耶村（Torskoye）和新亞歷山大羅夫卡村（Novooleksandrivka）。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉淑琴）1140515
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