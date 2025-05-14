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川普：仍願出席烏俄談判 不知蒲亭是否赴伊斯坦堡

2025/5/14 21:28
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（中央社杜哈14日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他仍然在考慮是否出席擬議於明天在土耳其召開的烏俄會談，不過他不知道俄羅斯總統蒲亭是否會出席。

路透社報導，川普（Donald Trump）前往卡達途中在總統座機空軍一號（Air Force One）上告訴記者：「他會希望我去那裡，這有可能…如果我沒有在那裡的話，不知道他會不會去。就要見真章。」

川普曾經表示，本週中東行期間可能為這項會談而前往土耳其。他說自己下一站定於明天前往阿拉伯聯合大公國。

根據隨行「華盛頓郵報」（The Washington Post）記者對媒體同業供稿，川普說：「行程很滿，但這不意味我不會為了拯救許多生命而這麼做（指前往土耳其），然後再回來。」他表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）將會參加明天在伊斯坦堡舉行的會談。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，他只會在蒲亭（Vladimir Putin）也出席的情況下前往伊斯坦堡開會。

克里姆林宮今天表示，會派代表團前往伊斯坦堡，但是沒有提到由誰率團。

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蒲亭11日提出15日在土耳其與烏克蘭直接會談說：「我們提議基輔當局5月15日星期四在伊斯坦堡展開（協商）。」

在川普敦促「烏克蘭應該立即予以同意」後，澤倫斯基表示：「我星期四（15日）會在土耳其等待蒲亭。」（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140514

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