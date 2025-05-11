英法德波蘭4國領袖訪烏克蘭 分析：聯手施壓欲迫俄國顯露野心

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓10日專電）烏克蘭、英國、法國、德國和波蘭今天聯手施壓俄羅斯，要求俄方接受30天無條件停火。CNN分析，這是俄方不能拒絕也不能接受的提議，可能迫使莫斯科做出尷尬選擇，揭露俄羅斯總統蒲亭對這場殘酷戰爭的真正野心。

俄烏戰爭持續超過3年，和平協議遲無進展。外電報導，英國、法國、德國及波蘭領導人和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在基輔進行會談後，對俄羅斯提出最後通牒，要求俄方接受自12日起實施30天無條件停火，並警告若莫斯科不遵守，將對俄方祭出大規模制裁。

他們表示，美國及其他國家也支持這項停火提議。

克里姆林宮（Kremlin）發言人告訴美國有線電視新聞網（CNN），莫斯科當局將「認真考慮」這項提議，但也強調，俄國「抗拒任何形式的施壓」。

CNN分析，歐洲國家領導人決定要果斷處理烏克蘭和平談判是否有實質進展的棘手問題，迫使俄羅斯暫停使用武力。此時正值俄羅斯看似有意在即將來臨的夏天升高攻勢。

另外，這項提議也只給烏克蘭約30個小時的時間，讓前線部隊準備迎接可能長達一個月的「緊張和平」，並希望在隨後幾週展開嚴肅談判，決定未來邊界劃分。

分析指出，歐洲正在迫使俄羅斯接受一項最初由美國和烏克蘭提出的方案，也就是30天無條件停火。歐洲同時也在強迫白宮加強行動，包括監督停火，並支持在計畫未果時，以嚴厲措施應對。

事到如今，克里姆林宮過去那句「我們需要討論細節」的回答已顯不足，俄羅斯必須同意、反對或無視這項提議。很有可能的是，俄羅斯會像過去一樣，給出一個複雜含糊的回應。

分析認為，俄羅斯可能同意暫時停火，但隨後又策劃升級行動，並指控烏克蘭先行挑釁，也有可能挑戰提案中的某些要素。另一種可能是完全無視該提議，打出「川普-蒲亭」通話這張王牌，好在這場困難的牌局中重新洗牌。

分析指出，接下來一個月，基輔和歐洲的代價可能會非常可觀。在停火期間，若烏克蘭軍隊軟化對俄羅斯攻擊的反應，可能會失去陣地，白宮也可能因此轉向認為，澤倫斯基才是問題所在。不過，什麼都不做的代價恐怕會更高。

烏克蘭和其歐洲盟友希望透過這項提議來釐清蒲亭（Vladimir Putin）究竟是否有意尋求和平。

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分析指出，英國、法國、德國、波蘭和烏克蘭領導人今天在基輔的談話顯示，多數人認為蒲亭並不想要和平，也不會認真考慮停火一個月。這5位領袖接下來幾週有一項棘手任務，也就是證明這件事，然後說服美國總統川普（Donald Trump），他必須對俄羅斯採取比拜登（Joe Biden）時期更強硬的立場。

川普1月底上任以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能爭取俄方任何重大讓步。（編輯：陳慧萍）1140511