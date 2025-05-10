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美國歐洲力推俄烏停火 傳提休戰30天否則祭新制裁

2025/5/10 06:01（5/10 07:24 更新）
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訓練中的烏克蘭士兵。（路透社）
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（中央社巴黎9日綜合外電報導）法國外交消息來源今天指出，美國和歐洲各盟國正在敲定一項烏克蘭戰爭停火30天的提案，若遭拒絕，美歐將聯手對俄羅斯發動新一波制裁。

路透社報導，美國總統川普昨天呼籲俄烏30天無條件停火。他警告說，若不遵守停火，美國和夥伴們將發動進一步制裁。

烏克蘭已經表達準備好接受美方提議；俄方則是單方面宣布8至10日停火3天，藉此紀念二次大戰戰勝納粹德國80週年。

法國外交消息來源以匿名方式透露：「我們還沒完全有個定案，但希望我們此刻正趨於一致。」

「未來幾小時、幾天可能會發生的事是，可能宣布停火30天或分階段停火，這仍在討論階段。」

這名消息來源表示，仍在討論是否宣布片面停火或給俄羅斯一個很短的回應時間，但如果俄方拒絕，美國和歐洲聯盟（EU）將對莫斯科實施新的制裁。

美國和歐盟正在協調制裁計畫。

消息人士指出，歐洲和美國之間政治性和技術性的談判，上週以來已有所提升。川普和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天舉行會談，討論停火提案。

消息來源表示：「我們在與美方人員進行討論中感受到對俄方立場有某種程度的不滿，認為他們對先前的提議欠缺反應，也未認真看待。」消息人士說：「基本上已經做出了決定。」

法新社報導，馬克宏今天呼籲美歐火速訂定一套俄烏休戰30天的計畫，並以「大規模制裁」當作後盾。

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馬克宏告訴波蘭電視台（Telewizja Polska）：「我的希望是…在未來的幾個小時和幾天，我們能戮力同心、致力達成停火，並對外表示，如果有任何一方失信，我們將發動大規模經濟制裁。」

他說，有必要採取更強有力的行動，「如此一來才更有說服力，歐洲人和美國人團結起來」。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1140510

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