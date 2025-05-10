加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

歐盟執委會主席呼籲：俄烏停火須在無先決條件下實施

2025/5/10 20:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾10日綜合外電報導）歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩今天呼籲，俄烏停火必須在無先決條件下實施，她並警告說，俄羅斯若違反停火協議將面臨更嚴厲的制裁。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群媒體平台X上發文說：「我們支持全面且無條件停火30天的提議。這必須在無先決條件的情況下實施，以便為具有意義的和平談判鋪路。」

范德賴恩發文之際，法國、德國、英國及波蘭等國元首正在烏克蘭首都基輔進行訪問，表達與烏克蘭團結一致，並擴大促使莫斯科同意停火的壓力。

google news透過 Google News追蹤中央社

范德賴恩指出：「現在球在俄羅斯這邊。我們隨時準備對俄羅斯升高施壓，而且會在其違反停火協議的情況下實施進一步的嚴厲制裁。」

儘管美國總統川普（Donald Trump）持續推動俄烏停火，但克里姆林宮絲毫不見停止入侵烏克蘭的跡象。莫斯科先前警告，除非西方國家停止向基輔供應武器，否則不會休戰。（譯者：林沂鋒/核稿：洪啓原）1140510

#川普
#法國
#俄羅斯
#范德賴恩
#烏克蘭
#基輔
#莫斯科
#德國
#歐盟執行委員會
范德賴恩
梵蒂岡選出首位美籍教宗 世界領袖反應一次看習近平赴俄 歐盟主席「深化歐中關係說法」受質疑
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國駐基輔大使館稱數天內可能遇俄羅斯重大空襲 籲準備避難
24
更多編輯台推薦新聞：