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英相施凱爾：蒲亭若不願展開和談就須付出代價

2025/5/16 11:00
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（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天在歐洲政治共同體於阿爾巴尼亞舉行峰會前說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「必須為迴避和平付出代價」。

法新社報導，施凱爾在聲明中說：「蒲亭一邊使出猶疑拖延戰術，一邊繼續在烏克蘭各地殺人和造成流血事件，令人無法容忍。」

歐洲政治共同體（European Political Community）峰會今天將於阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）舉行，歐洲聯盟（EU）成員國和另外20國代表將與會。同一天，俄羅斯和烏克蘭也預計於土耳其伊斯坦堡就終結俄烏戰爭展開談判。

但蒲亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預料都不會出席，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾質疑他們能否為和平取得突破。

在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）倡議下，歐洲政治共同體於2022年成立，以因應俄羅斯侵略烏克蘭。

英國首相辦公室表示，峰會與會者將「在蒲亭昨天迴避美國籌劃於伊斯坦堡舉行的和平談判之後…向克里姆林宮施壓」。

施凱爾說：「必須同意徹底、無條件的停火，如果俄羅斯不願意坐上談判桌，蒲亭就必須付出代價。」

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英國政府表示，「如果俄羅斯不同意停火」，預期俄羅斯能源將在未來數週成為「廣泛制裁行動的核心目標」。

歐盟和英國本月14日都同意對過去數天的俄羅斯「影子」油輪船隊實施新一輪制裁。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1140516

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