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澳洲總理艾班尼斯率工黨勝選 英相施凱爾發文恭賀

2025/5/3 21:56
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（中央社倫敦3日綜合外電報導）澳洲今天國會大選正持續計票，當地媒體預估工黨勝出並會繼續執政，英國首相施凱爾在社群媒體恭賀澳洲總理艾班尼斯領導工黨勝選，還說英澳關係「比以往任何時候都更為密切」。

施凱爾（Keir Starmer）於社群媒體X平台發文：「我知道我們會繼續為了實現共同目標而一起努力。」

貼文還讚揚英澳兩國的防務合作、對烏克蘭援助，以及他們與美國之間的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。

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澳洲廣播公司（ABC）報導，依據大約61%計票結果，艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的工黨（Labor Party）可望在眾議院150席中拿下過半86席，自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition）僅有41席。

艾班尼斯稍早已經發表勝選演說，矢言要帶領國家度過全球不確定性的艱難時期，他的執政團隊「將帶著新的希望、信心和決心承擔起重任」。（譯者：陳彥鈞/核稿：洪培英）1140503

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