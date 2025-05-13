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英國首相施凱爾私宅遭縱火 警方逮捕1名男子

2025/5/13 17:51
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（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國反恐官員針對近日發生在英國首相施凱爾（Keir Starmer）私宅在內的3起火災展開調查後，英國警方今天表示，已逮捕1名涉嫌縱火的21歲男子。

路透社報導，警方接獲報案表示，倫敦北部康登（Camden）肯迪什鎮（Kentish Town）1處房產昨天凌晨起火，這個地區是施凱爾的選區。

警方表示，這名男子因涉嫌這起及另外兩起火災事件，於今天凌晨被捕。

警方正在調查5月8日同一地區發生的車輛火災，以及5月11日附近地區1處房產入口處的火災是否與昨天發生的縱火事件有關。

警方表示，這名男子因涉嫌縱火且意圖危害生命被捕，目前遭拘留。

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警方說，由於該房產與1名知名公眾人物有關，因此由倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）的反恐指揮部（Counter Terrorism Command）警官帶頭調查。

施凱爾於去年7月就任首相搬進唐寧街10號之前，與家人居住在這處房產。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1140513

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