英相將與歐盟敲定新協議 強化夥伴關係

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國首相辦公室今天表示，首相施凱爾（Keir Starmer）未來幾天將與歐洲聯盟（EU）敲定新協議，加強英國脫歐後與歐盟的夥伴關係，並促進部分食品貿易。

路透社報導，施凱爾19日將歡迎歐盟領導人來訪倫敦，以助重啟英歐關係。

英國2020年脫離歐盟，但中間偏左的工黨贏得去年全國大選後，施凱爾持續努力加強與英國最大貿易夥伴歐盟的關係。

他的辦公室表示，此次峰會將達成協議。辦公室並未詳細說明，僅表示該協議將改善英國生產商目前面臨產品檢查或無法出口的狀況，並將緩解家庭在旅行時面臨的漲價和排隊等候等問題。

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施凱爾位於唐寧街10號的辦公室在聲明中表示：「本週，首相將達成另一項符合國家利益的協議。這項協議將促進經濟成長、帶動就業、降低民生開支，並強化邊境管理。」

施凱爾昨天表示，峰會上可能與歐盟達成青年交流協議。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140518