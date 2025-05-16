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俄烏會談美俄領袖缺席 川普：希望儘快與蒲亭會面

2025/5/16 18:20
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（中央社阿布達比16日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天在阿布達比出席企業圓桌會議時表示，他希望「一旦安排好」，就與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。

俄羅斯與烏克蘭正在土耳其伊斯坦堡舉行交戰3年多來的首次直接和平談判，但川普和蒲亭雙雙缺席。

法新社報導，川普在答覆關於與蒲亭會面問題時說：「只要我們安排好，我就會離開這裡去（與蒲亭）會面。」

川普曾一再表示，他願意前往土耳其加入俄羅斯和烏克蘭3年多來首次直接和平會談。川普堅稱在他與蒲亭面對面會談前，「什麼事都不會發生」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已經抵達土耳其，但在蒲亭拒絕面對面的會談後，澤倫斯基表示不會參加會談。

澤倫斯基曾嗆聲要蒲亭現身會談，直接參與和談磋商，以證明他對和平是認真的。

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蒲亭提議俄烏舉行直接會談，但僅派出低階代表團。這是2022年2月俄烏戰爭以來雙方首次直接會談。

川普堅持與蒲亭會面的重要性，這與前拜登政府的立場形成鮮明對比。拜登曾指出，只有烏克蘭本身才有權就自身未來進行磋商。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1140516

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