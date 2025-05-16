加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄烏會談登場 烏克蘭盼討論澤倫斯基會晤蒲亭

2025/5/16 18:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社伊斯坦堡16日綜合外電報導）根據外交消息來源表示，烏克蘭代表團計劃在伊斯坦堡舉行的和平談判中，與俄羅斯談判代表團討論烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統蒲亭會晤的可能性。

1名駐伊斯坦堡的烏克蘭外交消息人士說：「澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和蒲亭（Vladimir Putin）會晤的可能性也將列入烏克蘭代表團的議程。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

俄烏雙方今天舉行3年多來首場雙邊直接會談，土耳其外交部消息人士透露，俄羅斯和烏克蘭代表團於格林威治標準時間16日9時30分（台灣時間16日下午5時30分），在伊斯坦堡會晤土國官員。

莫斯科與基輔代表團據報今天在伊斯坦堡舉行的會談，因蒲亭不會出席，恐使俄烏止戰取得進展的希望渺茫。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1140516

蒲亭
俄烏會談美俄領袖缺席 川普：希望儘快與蒲亭會面英相施凱爾：蒲亭若不願展開和談就須付出代價
澤倫斯基
澤倫斯基：烏克蘭防長率代表團與俄羅斯和平談判川普：仍願出席烏俄談判 不知蒲亭是否赴伊斯坦堡
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
俄烏會談美俄領袖缺席 川普：希望儘快與蒲亭會面
21
更多編輯台推薦新聞：