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高市鳳山五甲共16里清晨突停水 2.3萬戶受影響

2025/5/18 16:20（5/18 16:31 更新）
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高雄鳳山區五甲地區18日清晨突發性停水及水壓驟降事件，造成當地16里、約2萬3000戶受影響，台灣自來水公司搶修中。（李雅靜服務處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月18日
高雄鳳山區五甲地區18日清晨突發性停水及水壓驟降事件，造成當地16里、約2萬3000戶受影響，台灣自來水公司搶修中。（李雅靜服務處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月18日
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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄鳳山區五甲地區今天清晨突發性停水及水壓驟降事件，造成當地16里、共約2萬3000戶受影響；目前台水公司正在搶修，預計將於19日凌晨2時前恢復正常供水。

根據台灣自來水公司通報，今天上午約4時45分，監控點發現鳳山區國泰路、瑞隆東路及林森路出現壓力異常；經初步判斷，肇因是位在五甲二路上、埋設於1989年的700mm老舊鋼管突發漏水。

台水公司表示，潛水人員已進入雨水箱涵持續查找漏水點，若確認漏點，將立即進行開挖搶修，預計將於19日凌晨2時前恢復正常供水；台灣自來水公司第七區管理處表示，已先派水車支援當地用水。

初步統計，影響區域包括鳳山區一甲里、二甲里、五福里、南和里、南成里、善美里、大德里、天興里、富榮里、富甲里、正義里、福祥里、福興里、福誠里、鎮南里、龍成里16里，約2萬3000戶受影響。

國民黨高雄市議員李雅靜透過新聞稿表示，今天早上接到許多鄉親反應，五甲地區無預警停水，特別是在天氣炎熱情況下，對民眾生活影響非常大。

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李雅靜指出，這次突發事件再度凸顯老舊自來水管線風險性，她呼籲自來水公司，應加速汰換轄區內年久失修、高風險管線，才能避免類似事件一再發生，保障市民最基本用水權益與生活品質。

她並表示，自來水公司在進行管線更新規劃時，不應只著眼於汰舊換新，更應全面檢視過去30年來，當地人口成長與用水需求變化，進行更具前瞻性系統設計，確保新設管線能長期支應居民所需。（編輯：陳仁華）1140518

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