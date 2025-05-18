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中國商務部：對美歐台日共聚聚甲醛課徵反傾銷稅

2025/5/18 14:38（5/18 14:59 更新）
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圖為中共五星旗。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者呂佳蓉北京18日電）中國商務部今天表示，確定對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛徵收反傾銷稅，這項措施從19日起實施。

根據財聯社等媒體報導，據中國的「反傾銷條例」規定，去年5月19日，商務部發布2024年第18號公告，決定對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。

當時正值總統賴清德就職前夕，中國商務部於去年5月19日官網刊載「關於對原產於歐盟、美國、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛（Polyformaldehyde Copolymer）進行反傾銷立案調查的公告」。調查期間需在2025年5月19日前結束。

中國商務部今天指出，該案調查結束，根據「反傾銷條例」第25條規定，調查機關作出最終裁定，認定原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛存在傾銷，「中國大陸共聚聚甲醛產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係」。

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中國商務部指出，將從19日起，對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛徵收反傾銷稅。

共聚聚甲醛可以部分替代銅、鋅、錫、鉛等金屬材料，可直接用於或經改性後用於汽車配件、電子電器、工業機械、日常用品、運動器械、醫療器具、管道管件、建築建材等領域。（編輯：周慧盈）1140518

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